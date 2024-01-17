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Menteşe Belediyesi, Şiddetli Yağışa Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi, Şiddetli Yağışa Karşı Teyakkuzda

Menteşe Belediyesi, ilçede iki gündür etkili olan kuvvetli yağışa karşı tüm imkanlarını seferber ederek, olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, tıkanan logar ve büzleri açarak su baskınlarını önlemeye çalışıyor.

Menteşe Belediyesi, Şiddetli Yağışa Karşı Teyakkuzda
17.01.2024 - 13:29,
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Menteşe Belediyesi, ilçede iki gündür etkili olan kuvvetli yağışa karşı teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı tüm imkanlarını seferber ederek, gerekli müdahalelerde bulundu.

Gece gündüz sahada olan ekipler, özellikle Yeniköy (Cedit), Kötekli, Düğerek, Yerkesik, Gülağzı, Yenice, Karabağlar Yaylası Tozlu Mevkii ve Yücelen Hastanesi önü başta olmak üzere aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde tıkanan logar ve büzleri açtı, su baskınları ve yağmur suyunun çekilmesiyle oluşan çamurları temizledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, son 24 saattir etkili olan şiddetli yağışa karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"2 gün devam eden aşırı yağışlar ilçemizde zaman zaman bazı olumsuzluklara neden oldu. Meteoroloji tarafından da turuncu listeye alınan ilçemizde kuvvetli ve sağanak yağışlar yaşadık. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara karşı Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri ile sahada ortak çalıştık. Metrekareye 57,6 kg yağışın düştüğü ilçemizde özellikle Yeniköy (Cedit), Kötekli, Düğerek, Yerkesik, Gülağzı, Yenice, Karabağlar Yaylası Tozlu Mevkii ve Yücelen Hastanesi önü şiddetli yağışlar nedeniyle olumsuz etkilendi. Ekiplerimiz bu bölgelere anında müdahalede bulundu. Ayrıca ilçemiz genelinde meydana gelen su baskınları, yağmur suyunun çekilmesiyle oluşan çamur, aşırı yağışlar nedeniyle tıkanan logar ve su hatları ile büzlere belediyemiz ekipleri tarafından müdahale edilerek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasının önüne geçildi. Vatandaşlarımızı şiddetli yağışlarda dikkatli olmalarını ve herhangi bir olumsuzluk yaşamaları halinde belediyemizle iletişime geçmelerini istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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