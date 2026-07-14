Menteşe'de Darbedilen Kadın Hayatını Kaybetti

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde darbedildiği iddia edilen Sevil Işıktekin (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Orhaniye Mahallesi Sağlık Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.B. tarafından darbedilen Sevil Işıktekin ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıktekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından şüpheli N.B. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.