Menteşe'de Kış Dönemi Kursları Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Menteşe'de Kış Dönemi Kursları Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Menteşe\'de Kış Dönemi Kursları Yıl Sonu Sergisi Açıldı
21.05.2025 18:32  Güncelleme: 18:35
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Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen kış dönemi kurslarını tamamlayan 1200 kursiyerin eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi, Konakaltı Kültür Merkezi'nde büyük bir katılımla açıldı. Sergideki 2000'in üzerindeki eser davetlilerin beğenisine sunuldu.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen kış dönemi kurslarında eğitim alan 1200 kursiyerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan yıl sonu sergisi, Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Kursiyerlerin çeşitli branşlarda ürettiği 2 binin üzerindeki eser, törene katılan davetliler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Açılış töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkan Vekili Mehmet Tahça, serginin hem kursiyerler hem de eğitmenler açısından büyük anlam taşıdığını vurgulayıp, "Bugün burada, kış boyunca büyük emek, özveri ve sabırla çalışan kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergimizin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu yıl kursiyer sayımız oldukça yüksek; tam 1200 kursiyerimiz eğitimlerini tamamladı ve 2000'in üzerinde eser ortaya koydular. Bu muazzam emeğin sonucu olan sergimizi, Konakaltı Kültür Merkezi'nin bu güzel atmosferinde sizlerle birlikte açıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Salonun yoğun katılımla dolmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tahça, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Salonun bu güzel kalabalığını gördüğümde, eminim kursiyerlerimiz ve hocalarımız da en az benim kadar mutludur. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum"

Kurs faaliyetlerinin yaz döneminde de devam edeceğini müjdeleyen Başkan Vekili Tahça, yaz tatili boyunca çocuklara ve gençlere yönelik yeni kursların da planlandığını söyledi: "Ayrıca sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak isterim: Temmuz ayında yaz kurslarımız başlıyor. Yaz tatiliyle birlikte çocuklarımız ve öğrencilerimiz için yine burada birçok alanda eğlenceli ve öğretici kurslar düzenleyeceğiz. Sizlerden ricamız; çevrenizdeki arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza bu kurslarımızı duyurmanız. Belki yaz dönemi sonunda da yine böyle güzel bir sergide tekrar bir araya geliriz."

Konuşmasının sonunda kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür eden Tahça, emeği geçen herkesi tebrik etti: "Bu vesileyle başta kursiyerlerimiz olmak üzere, emek veren tüm eğitmenlerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum"

Açılış konuşmalarının ardından kursiyerlerin hazırladığı kısa gösteri sahnelendi. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen programın ardından davetliler, kursiyerlerin hazırladığı eserlerin sergilendiği alanı gezdi. Ahşap boyamadan seramiğe, tekstil ürünlerinden geleneksel el sanatlarına kadar çok sayıda branşta üretilmiş el emeği ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe'de Kış Dönemi Kursları Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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