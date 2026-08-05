Merdivenle Motosiklet Kullanan Ustanın Açıklaması

Osmaniye'de boynuna astığı merdivenle motosiklet kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olan 35 yaşındaki sıhhi tesisat ustası, olayın perde arkasını anlattı.

Osmaniye'de arıza için çağıran bir dostunu kıramadığı için merdiveni boynuna asarak yola çıktığını belirten sıhhi tesisat ustası Yaşar Atcı (35), merdiven taşıdığı motosiklet sepetinin tamirde olması nedeniyle bu şekilde gitmek zorunda kaldığını söyledi. Yaklaşık 3 yıldır gırtlak kanseri tedavisi gördüğünü ifade eden Atcı, tedavisinin ardından zaman zaman eşi ve dostlarından gelen tamir taleplerine de yardımcı olduğunu belirtti. Trafiği tehlikeye attığının farkında olduğunu dile getiren Atcı, bu nedenle vatandaşlardan özür diledi.

Yaşar Atcı, "Geçtiğimiz gün boynumda merdivenle yola çıkmamın sebebi, kıramayacağım bir dostumun arıza için beni çağırmasıydı. Motorum rektifiyede olduğu için sepetli motosikletimi kullanamadım ve mecburen bu şekilde gitmek zorunda kaldım. Açıkçası amacım meşhur olmak değildi. Sadece bir dostuma yardımcı olmaya gidiyordum. Zaman zaman eşime dostuma da bu şekilde destek oluyorum. Sonrasında görüntülerim çekilip sosyal medyada paylaşılmış ve beklemediğim şekilde gündem olmuş. Trafiği tehlikeye attığımın farkındayım. Bunun için herkesten özür diliyorum. Eve geldikten sonra görüntülerin yayıldığını öğrendim. Dün paylaştığım açıklama videosunu da yanlış anlaşılmamak ve olayı anlatmak için çektim" diye konuştu.

"Kimse keyfinden boynuna merdiven asıp yola çıkmaz"

Kıramayacağım bir abim acil gel deyince yola çıktım diyen Atcı, "Yaklaşık üç yıldır gırtlak kanseriyle mücadele ediyorum. 2 senedir ameliyatlıyım keyfi olarak çıkmadık yola. Çok değer verdiğim bir abimiz apartmanındaki arıza için beni çağırmıştı, ben de ona yetişmeye çalışıyordum. Kimse keyfinden boynuna merdiven asıp yola çıkmaz. Ben de bunu hobi olsun diye yapmadım. Yaşanan tamamen zorunluluktan kaynaklanan bir durumdu" dedi.