Merhum Özbay ailesinden Büyükşehir'e hasta nakil ambulansı bağışı
MUĞLA - Muğla'da hasta naklinin yüzde 75'lik bölümünü karşılayan Muğla Büyükşehir Belediyesi hasta nakil araç filosuna merhum Mehmet-Güler Özbay adına yeğenleri Mehmet Girgin tarafından hasta nakillerinde kullanılmak üzere ambulans bağışında bulundu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası önünde gerçekleşen ambulans teslimine merhum Mehmet-Güler Özbay'ın yakınları ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün katıldı. Hasta nakil ambulansı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği hasta nakil hizmetinden duydukları memnuniyet nedeniyle merhum Mehmet-Güler Özbay adına yeğenleri Mehmet Girgin tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesine yapılan hasta nakil ambulans bağışı töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, hasta nakil ambulans hizmetleri ile bugüne kadar 16 bin 573 vatandaşa hizmet verildiğini açıkladı.
Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanan ambulansın sağlık için yollarda olacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün örnek davranışları için Özbay ve Girgin ailelerine teşekkür etti. Başkan Gürün; "Muğla'daki hasta nakillerinin yüzde 75'ini Muğla Büyükşehir Belediyesi ambulansları taşıyor. Bu yaptığınız bağışın ne kadar gerekli ve halkımıza ne kadar faydalı olabileceğini rakamlar da gösteriyor. Çok hastamızın yarasına merhem olacağız, onların taşınmasına yardım edeceğiz. Aileyi tümüyle çok teşekkür ediyorum" dedi.
26 Şubat'ta hasta nakil hizmetine başlayacak araçla birlikte Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulans sayısı 13'e çıkacak. Daha önce de 2020 yılında Nurgül İlter isimli vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne hasta naklinde kullanılmak üzere ambulans bağışlamıştı.
İl geneli Hasta Nakillerinin yüzde 75'i Büyükşehir'den
Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik alanında en önemli hizmetlerinden biri olan Hasta Nakil hizmeti ile il genelinde bugüne kadar 16 bin 573 vatandaşa 63 bin 321 kez nakil hizmeti verdi. İl genelindeki hasta nakil hizmetlerinin yüzde 75'lik kısmı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından verildi.
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