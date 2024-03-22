Merkezefendi Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde İftar Programı Düzenledi

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Merkezefendi Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde kurulan iftar yemeği programına katılan Başkan Doğan, "Birlikte nice güzel iftarlara, nice güzel hatıralara, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz günler diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri gönül sofrasında bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını bu kez de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne kurdu. Barbaros Kapalı Pazar Yeri'ne kurulan gönül sofralarını dolduran binlerce kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi.

Ramazan ayının maneviyatını mahallelerde yaşatmak istediklerini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve çevre mahallelerimizden gelen hemşehrilerim hepiniz iftar programımıza hoş geldiniz. Bugün burada bizlerle birlikte olan çok kıymetli ve özel bir yeri olan Merkezefendi Belediye Engelsiz Yaşam Akademimizin sevgili öğrencileri ve aileleri burada. Ramazan ayının maneviyatını mahallelerimizde yaşatmaya gayret ediyoruz. Ramazan demek; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk demek. Mahallelerimizde kurduğumuz gönül sofralarıyla Ramazan ayının o bereketini ve huzurunu yaşatıyoruz. Sizlerle birlikte gönül gönüle, yan yana ve can cana oluyoruz" dedi. - DENİZLİ