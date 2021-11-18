Merkezefendi'de haşere ve vektörlere karşı kış mücadelesi başladı - Son Dakika

Yaz aylarında ilçe sınırları içerisinde bulunan foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar, gübrelik alanlar, semt pazarları gibi alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte vektör ve haşerelere karşı kış mücadelesi başlattı.

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri menhol, rögar, kanalizasyon gibi yer altı sistemlerinde konaklayan vektör ve haşerelere karşı sıcak sisleme ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Halk sağlığını tehdit eden vektör canlılara yönelik mücadele çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanılıyor.

"Mücadelemiz düzenli bir şekilde devam edecek"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, her alanda olduğu gibi halk sağlığı konusunda da hassas olduklarını söyledi. Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak, halk ve çevre sağlığı açısından, birçok bulaşıcı hastalık oluşturabilen haşere ve vektörlerle mücadele kapsamında çalışmalarımızı kış döneminde de sürdürüyoruz. Zararlı vektör popülasyonun insanlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde kontrol altına alınması için bilimsel verilere dayalı, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uyguluyoruz. Ekiplerimiz bu çerçevede özellikle sivrisinek, karasinek ve hamamböceği gibi vektörlerin larva ve ergin mücadelesi yapmaktadır. Kış aylarında yapılan mücadele ne kadar iyi olursa yaz aylarındaki mücadele de o denli başarılı olur. Bundan sonraki süreçte de mücadelemiz düzenli bir şekilde devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ