Mersin Balığı Denize Kurtarıldı

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Ağına takılan Mersin balığına suni teneffüs yaparak denize geri bıraktı

- Kırklareli'nde yakalanan nesli tehlikedeki Mersin balığı denize bırakıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden, denize açılan balıkçının ağına nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Mersin balığı takıldı. Duyarlı balıkçı balığı tekrar suya bıraktı, o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde avlanmak için denize açılan balıkçı Fahri Demir'in ağlarına 1 adet mersin balığı takıldı. Durumu fark eden duyarlı balıkçı Demir, Mersin balığını eline alarak bir süre suni teneffüs yaptı. Demir, teknesine aldığı balığı daha sonra denize bıraktı.

Türkiye, mersin balığını koruma altına almak için çeşitli yasaklar ve programlar uygulamaktadır. Bu son gelişme, koruma çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Balıkçılar ve yetkililer, Mersin balığının denizlerdeki varlığını sürdürmesi için iş birliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.