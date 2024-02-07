Mersin Büyükşehir Belediyesi Miraç Kandili\'nde Vatandaşlara Kandil Simidi Dağıttı

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Kandillerde vatandaşlara kandil simidi ikramını geleneksel hale getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, Miraç Kandili'nde de vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Kentin farklı noktalarında stant kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün vatandaşların Miraç Kandili'ni kutlayarak, kandil simidi ikram etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üretilen ve hazırlanan kandil simitleri tek tek paketlendi. 30 cami ve 5 dağıtım noktasında stant kuran ekipler, vatandaşların kandilini kutlayarak, kandil simidi ikram etti.

Büyükşehir ekipleri; 4 merkez ilçenin yanı sıra Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık ve Mut'ta olmak üzere tüm ilçelerde toplam 15 bin kandil simidi dağıttı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Tarsus Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen Kuran'ı Kerim okuma programına katılanlara da kandil simidi dağıtıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Gülşah Arslan, dağıtımlarla ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

"İslam alemi için önemli bir gün; Miraç Kandili. Her kandilde olduğu gibi bu kandilde de kandil simitlerimizi vatandaşlarımıza dağıtıyor ve Vahap Başkanımızın sevgi ve selamlarını iletiyoruz. İlimiz genelinde 30 cami, 5 ayrı dağıtım noktası olmak üzere 35 ayrı noktada 15 bin adet kandil simidimiz vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Bir nebze olsun vatandaşlarımızın gönüllerine dokunuyoruz. Bu vesileyle de tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandili Mübarek olsun."

Vatandaşlardan Songül Cansev, kandilde simit dağıtımına ilk kez denk geldiğini söyleyerek, "Çok hoş, şu anda ilk defa alıyorum. Bir de çorbamız var. Her perşembe çorba dağıtılıyor. Çok da güzel. Sabahları o soğukta sıcak çorbanın dağıtılması gerçekten çok güzel" diye konuştu.

Kandil simidi alan İbrahim Cansev de "Ben ilk defa böyle bir şeye rastladım. Teşekkür ediyoruz. İyi şeyler yapıyorlar. Yapmaya devam etsinler" dedi.