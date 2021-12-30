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Mersin'de 'hamile bakım sütü' projesi, 3 bin 150 anne adayına ulaştı - Son Dakika

Mersin'de 'hamile bakım sütü' projesi, 3 bin 150 anne adayına ulaştı

30.12.2021 09:54
Mersin'de 'hamile bakım sütü' projesi, 3 bin 150 anne adayına ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hamilelere süt desteği sunduğu 'Mersin hamile bakım sütü' projesinin, başladığı günden bu yana 4 ayda yaklaşık 3 bin 150 kişiye ulaştığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hamilelere süt desteği sunduğu 'Mersin hamile bakım sütü' projesinin, başladığı günden bu yana 4 ayda yaklaşık 3 bin 150 kişiye ulaştığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeden faydalanmak isteyen hamileler, 'Teksin' uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor. Değerlendirmeler sonucunda başvurusu uygun görülen anne adaylarına hamilelikleri boyunca çocuk ve annenin kalsiyum ihtiyacı için 45 günlük periyotlar halinde, 1'er litrelik paketlerden oluşan 12 litre süt paketi teslim ediliyor. Sosyal Hizmetler ile Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi iş birliği ile yürütülen kapsamlı çalışmada süt üreticilerinin de yüzü gülüyor. Hamilelerin kalsiyum ihtiyacını karşılayacak sütler Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi tarafından üreticiden temin edilirken, sütlerin dağıtımını da Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri gerçekleştiriyor.

"Bugüne kadar 3 bin 150 anne adayına ulaşmış bulunmaktayız"

Sosyal Hizmetler Dairesinde gıda mühendisi olarak görev yapan Bilge Küçükkubaş, proje ile özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan anne adaylarının ve çocuklarının sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini anlattı. Küçükkubaş, "Projemiz 6 Ağustos'ta başlamış olup, bugüne kadar 3 bin 150 anne adayına ulaşmış bulunmaktayız. 45 günlük periyotlar halinde sütlerimizi ailelere 1'er koli olarak dağıtıyoruz. Anne adayları hamile olduklarını belgeleyen bir raporla 'Teksin' uygulamamıza başvurdukları zaman hemen süt dağıtımına başlıyoruz. Sütleri kendilerine ulaştırıyoruz. Annelerimiz çok memnun, çok olumlu tepkiler alıyoruz. Talepler de gittikçe artarak devam ediyor" dedi. - MERSİN

Mersin'de 'hamile bakım sütü' projesi, 3 bin 150 anne adayına ulaştı

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Veteriner, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de 'hamile bakım sütü' projesi, 3 bin 150 anne adayına ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 'hamile bakım sütü' projesi, 3 bin 150 anne adayına ulaştı - Son Dakika
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