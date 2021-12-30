Üye Girişi
Mersin'de iki mahallede su sorunu sona erdi - Son Dakika

Mersin'de iki mahallede su sorunu sona erdi

30.12.2021 10:08
Mersin'de iki mahallede su sorunu sona erdi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesi Gözce ve Gözsüzce mahallelerinde başlattığı içmesuyu terfi ve şebeke hattı yapım işini tamamladı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesi Gözce ve Gözsüzce mahallelerinde başlattığı içmesuyu terfi ve şebeke hattı yapım işini tamamladı. Bu sayede mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı içmesuyu sorununa son verildi.

MESKİ'nin sözleşme bedeli 4 milyon 443 bin lira olan yapım işi kapsamında, yeni yapılan içmesuyu deposundan yaklaşık 26 kilometre içmesuyu şebeke hattı döşenerek, Gözce ve Gözsüzce sakinlerinin evlerine yeterli ve kesintisiz içmesuyu sağlandı. Gözce ve Gözsüzce mahallelerinde yapılan içmesuyu rehabilitasyonu çalışmasıyla kayıp-kaçağın önüne geçildi. Gözce Mahallesi'nin Karapınar mevkiinde yaşayan vatandaşlara kesintisiz içmesuyu temin edildi.

Gözce Mahalle Muhtarı Baran Aksoy, Gözce ve Gözsüzce mahallelerinin 1984'ten bu yana içmesuyu şebekelerinde çok sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, "Gözce, Karapınar, Gözsüzce mahallelerinde yüzde 60'a yakın kaçak vardı. İçmesuyu şebekesi boruları tamamen kullanılmaz hale gelmişti. Özellikle bölgemizde kuzeyden güneye 2., 3. katlarda, giriş noktalarında su sıkıntıları yaşıyorduk. 31 Mart'tan sonra MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın da proje desteği ile Gözce ve Gözsüzce mahallelerinin içmesuyu şebekesini değiştirmiştir. Bu değişim sırasında Karapınar mevkiinin Gözce'ye ait olan 1984'ten beri su şebekesi de yoktu. 37 evimize tamamen el ve tankerler yoluyla su taşınmaktaydı. Bu sıkıntılı süreçlerin üzerine MESKİ'nin yaptığı bu hizmet, kalite oranını çok yükseltti. Tazyik oranını yükseltti. 2 mahallede şu anda sıfır noktada su kaybı vardır. Vatandaşlarımız çok memnun. Karapınar mevkiinde depolama sistemini en üste koyulmasıyla, ileriye dönük 50-60 abonenin de faydalanabileceği şekilde hizmet vermiştir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ilk milletvekilliği döneminde Gözce, Gözsüzce ve Dereköy mahallelerini ziyaretinde su konusunda kendisine söz verdiğini belirten Mahalle Muhtarı Aksoy, "Karapınar mevkiinde gezdiğimizde buraya su getireceğine söz vermişti yıllar önce. Şu an kendisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve MESKİ'nin de aracılığıyla 37 haneye içmesuyu gelmiştir. Özellikle oradaki vatandaşlarımız Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu konuda çok minnettardır. MESKİ'nin bütün işlemlerinden, yatırımlarından da memnunuz. MESKİ'ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza Gözce ve Gözsüzce adına çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN

YORUMLAR
500

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bozyazı, Mersin, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de iki mahallede su sorunu sona erdi - Son Dakika


Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı         
10:09
Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor         
09:55
Kalede bir garip olay! Definecilerin üzerine düşen kadın, o anları anlattı Kalede bir garip olay! Definecilerin üzerine düşen kadın, o anları anlattı         
09:09
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
09:42 İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
09:19 Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü
09:18 İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek
09:15 Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil
09:11 Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor
09:06 Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de iki mahallede su sorunu sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement