Mersin'de Kadınların Sosyalleşme İmkanı: Kırsal Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Mersin'de Kadınların Sosyalleşme İmkanı: Kırsal Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Mersin\'de Kadınların Sosyalleşme İmkanı: Kırsal Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğine değer katan Kırsal Mahalle Buluşmaları'nı sürdürüyor. Taşkuyu Mahallesi'nde üretici ve tüketici kadınlar, doğal ürünlerini tanıtma fırsatı buldu. Etkinlikte oyun atölyeleri ve aktivitelerle dolu keyifli bir gün geçirildi.

22.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın emeğine değer katan ve sosyalleşme imkanı sağlayan Kırsal Mahalle Buluşmaları sürüyor. Üretici ve tüketici kadınlar, bağcılıktan zeytinciliğe, hayvancılıktan farklı ürünlere kadar birçok çeşidin üretildiği Tarsus'a bağlı Taşkuyu Mahallesi'nde bir araya geldi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenli olarak gerçekleştirilen Kırsal Mahalle Buluşmaları'nın Taşkuyu Mahallesi ayağında kurulan stantlarda üretici kadınlar nar, nar ekşisi, sirke, zeytin, zeytinyağı, baharat ve çeşitli meyve satışlarını yapma fırsatı yakaladı. Mahalle meydanında gerçekleşen etkinliğe Taşkuyu sakini kadınların yanı sıra, çevre mahallelerden de üretici kadınlar katılım gösterdi. Mersin merkez ve Tarsus'ta birçok noktadan ulaşımları sağlanan kadınlar, hem keyif dolu bir gün yaşadı, hem de doğal ürünleri alma imkanı buldu. Çocuklara yönelik oyun atölyeleri ve çeşitli aktivitelerin de yer aldığı programa muhtarlar ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

"Üretici kadınlarımız el emeği ürünlerinin satışını yapıyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görev yapan Burcu Sert, projenin hem kırsalda, hem de merkezde yaşayan kadınlar için oldukça verimli olduğunu söyledi. Sert, "Burada üretici kadınlarımız el emeği ürünlerinin satışını yaparken, diğer mahallelerden gelen kadınlar da mahalleyi gezme fırsatı buldu. Zaten projedeki amacımız hem kırsal mahalle üretimini desteklemek, hem merkezde yaşayan kadınlara gezi organizasyonu yapmak, hem de kadınların sosyal hayatını desteklemek" dedi.

"Üretici ve tüketici kadınları bir araya getiriyor"

Tarsus Ulaş Mahallesi Muhtarı Mahperiye Apaydın da kadınlar olarak bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Bu etkinlik; Büyükşehir Belediye Başkanımızın üretici ve tüketici kadınları bir araya getirdiği, kadınların neler yapabileceğine, nasıl sosyalleşebileceğine ilişkin bir etkinlik" diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Derneği Tarsus Şube Başkanı ve Fatih Mahallesi Muhtarı Turgay Benli ise ortamı görünce mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Taşkuyu Mahallesi sakinlerinden Ümmügülsüm Gür de etkinlik ve kurulan stantlar sayesinde ürünlerini satma imkanı bulduklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Kadınların Sosyalleşme İmkanı: Kırsal Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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