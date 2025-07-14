Mersin'de Kruvaziyer Turizmi İçin İhtiyaçlar - Son Dakika
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Mersin'de Kruvaziyer Turizmi İçin İhtiyaçlar

Mersin\'de Kruvaziyer Turizmi İçin İhtiyaçlar
14.07.2025 11:45
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Nihat Şahin, Mersin'in kruvaziyer turizmi için altyapı ve hizmet kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Park Dedeman Mersin Marina sahibi ve turizm yatırımcısı Nihat Şahin, kruvaziyer turizminin gelişmesi için Mersin'de hem fiziki hem de yapısal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Şahin, "Liman altyapısının ve hizmet kalitesinin artırılmasıyla Mersin, kruvaziyer turizminde önemli bir merkez haline gelebilir" dedi.

Kruvaziyer turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şahin, öncelikle yolcu gemilerine ayrılan rıhtımın fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut altyapının turistlerin ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade eden Şahin, klasik turizm anlayışının güncellenmesi gerektiğine dikkat çekerek; "Kültür, deniz, dağ ve tarih turizmi odaklı bir anlayışla hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Cruise turizminden beklenen verimin alınabilmesi için hem teknik altyapının hem de hizmet kalitesinin üst seviyeye çıkarılması gerektiğini söyleyen Şahin, toplu taşıma, taksi, rehberlik hizmetleri ve yabancı dil eksikliklerinin ciddi sorun teşkil ettiğini belirtti. Bu eksikliklerin giderilmesi için insan kaynağı yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Turizm Bakanı ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Şahin, "Bakanımız turizm konusunda ciddi bir bilgi ve donanıma sahip. Yatırımlarımızı ve projelerimizi ilettik. Her türlü desteğe açık olduklarını ve bölgeye yatırım anlamında destek vereceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Turizm yatırımcılarının bürokratik engellere takılmaması adına yerel yönetimlerde Turizm Daire Başkanlıkları kurulması ve Turizm Meslek Yasasının çıkartılması gerektiğini vurgulayan Şahin, bu adımların sektörün önünü açacağını belirtti.

"Tarsus turizmde parlayabilir"

Tarsus'un tarihi ve din turizmi açısından çok değerli olduğunu ifade eden Şahin, "St. Paul'un doğduğu ve hacıların ziyaret ettiği bu kadim kent, daha yoğun tanıtımlarla önemli bir turizm destinasyonu olabilir" dedi.

"Bakir kıyılarımızı değerlendirelim"

Mersin'in coğrafi konumu ve bakir kıyı şeridiyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kıyılar turizme kazandırılmalı ama sıradan yatırımlara izin verilmemeli. Avrupa standartlarında marka tesislerle rekabet edebilir, Güney Avrupa ülkeleriyle yarışabiliriz" diye konuştu.

Şahin, yapılacak yatırımların hem bölge halkına hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Nihat Şahin, Ekonomi, Turizm, mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Kruvaziyer Turizmi İçin İhtiyaçlar - Son Dakika

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