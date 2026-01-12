Tarsus'ta sağanak yağış sonrası selden etkilenen işçiler tahliye edildi - Son Dakika
Tarsus'ta sağanak yağış sonrası selden etkilenen işçiler tahliye edildi

12.01.2026 11:25  Güncelleme: 11:29
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle su baskınlarına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri seferber oldu. Mevsimlik tarım işçileri tahliye edilirken, su tahliye çalışmaları da hızla devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu su baskınlarına karşı seferber olan Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, çadır alanları sular altında kalan mevsimlik tarım işçilerini tahliye ederken, ilçenin birçok noktasında su tahliye çalışmalarını eş zamanlı olarak yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, sağanak yağışın etkili olduğu Tarsus'ta birçok noktada müdahalede bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'a bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlık bölgesinde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini, o kısımda yaşanan su baskını nedeniyle bulundukları yerden tahliye etti. İlçe Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında, taşkın nedeniyle çadır alanları su ile dolan yaklaşık 100 kişi Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile Yeşiltepe'den alınarak Mehmet Çelebi Spor Salonu'na taşındı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu mevsimlik tarım işçilerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından su ve battaniye de dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri çok sayıda iş makinesi ve personelle birlikte yine Tarsus'ta Yunus Emre, Bolatlı, Akgedik, Fevzi Çakmak, Gazipaşa, Tozkoparan ve Yenice Mahallesi başta olmak üzere, sağanak yağışın etkili olduğu birçok noktada ve caddede su tahliyesi gerçekleştirerek, olumsuz durumlara anında müdahalede bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

