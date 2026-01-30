Mersin'de Etkili Olan Şiddetli Yağış, Sele Neden Oldu

(MERSİN) - Mersin'de etkili olan şiddetli yağış Mezitli, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde sele neden oldu. Erdemli'de Tömük Deresi, Mezitli ilçesinde Mezitli Deresi taştı. Toroslar ilçesine bağlı köylerde de dere yataklarının taşması sonucu evleri ve bahçeleri su bastı.

Mersin'de gece saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sabah saatlerinde artırdı. Yağışın etkisiyle, Mezitli Deresi ile Tömük Deresi'nin debileri yükseldi. Dere yataklarından yer yer taşan sular Erdemli ve Mezitli ilçe merkezlerinde su taşkınlarına neden oldu.

Mezitli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yer yer su altında kalırken Erdemli'de ilçe merkezinde ve köylerde taşkınlar yaşandı. Toroslar ilçesinde de Buluklu, Resul, Dalakderesi köylerinde su taşkınları meydana geldi. Evlerin yanı sıra ekili dikili alanlar selden zarar gördü.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, su taşkınlarına neden olan dere yataklarındaki çalışmaları inceledi.

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, uzun yıllar sonra ilk kez Mezitli Deresi'nde taşkınla karşılaştıklarını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da Erdemli ve Mezitli'de sel olan alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.