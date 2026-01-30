Mersin'de Etkili Olan Şiddetli Yağış, Sele Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de Etkili Olan Şiddetli Yağış, Sele Neden Oldu

30.01.2026 16:44  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, dere yataklarının taşmasına ve su baskınlarına yol açtı. Bölgede evler ve tarım alanları zarar gördü.

(MERSİN) - Mersin'de etkili olan şiddetli yağış Mezitli, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde sele neden oldu. Erdemli'de Tömük Deresi, Mezitli ilçesinde Mezitli Deresi taştı. Toroslar ilçesine bağlı köylerde de dere yataklarının taşması sonucu evleri ve bahçeleri su bastı.

Mersin'de gece saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sabah saatlerinde artırdı. Yağışın etkisiyle, Mezitli Deresi ile Tömük Deresi'nin debileri yükseldi. Dere yataklarından yer yer taşan sular Erdemli ve Mezitli ilçe merkezlerinde su taşkınlarına neden oldu.

Mezitli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yer yer su altında kalırken Erdemli'de ilçe merkezinde ve köylerde taşkınlar yaşandı. Toroslar ilçesinde de Buluklu, Resul, Dalakderesi köylerinde su taşkınları meydana geldi. Evlerin yanı sıra ekili dikili alanlar selden zarar gördü.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, su taşkınlarına neden olan dere yataklarındaki çalışmaları inceledi.

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, uzun yıllar sonra ilk kez Mezitli Deresi'nde taşkınla karşılaştıklarını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da Erdemli ve Mezitli'de sel olan alanları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Hava Durumu, Toroslar, Erdemli, Mezitli, Mersin, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Etkili Olan Şiddetli Yağış, Sele Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde yangın paniği Dumanların arasında mahsur kaldılar İstanbul'un göbeğinde yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İETT otobüsünde sazlı yolculuk İETT otobüsünde sazlı yolculuk
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi Nuno Tavares, Beşiktaş için kararını değiştirdi
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran konusunda harekete geçmeye hazırız

18:36
Şampiyonlar Ligi’nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 19:08:51. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Etkili Olan Şiddetli Yağış, Sele Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.