MESKİ, Mersin'in atık su yönetimi ve ekolojik dengesinde ilerleme kaydediyor - Son Dakika
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Yerel

MESKİ, Mersin'in atık su yönetimi ve ekolojik dengesinde ilerleme kaydediyor

MESKİ, Mersin\'in atık su yönetimi ve ekolojik dengesinde ilerleme kaydediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Mersin'in atık su yönetimi ve ekolojik dengesini sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. MESKİ, Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi ile kentin su kaynaklarını korumak, atık su arıtma kapasitesini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri tarafından ziyaret edilen MESKİ'de, projenin ilerleyişi ve elde edilen sonuçlar değerlendirildi. MESKİ, ayrıca 9 yeni proje ile Mersin'e kazandırılacak.

29.05.2024 09:36
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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Mersin'in atık su yönetimi ve ekolojik dengesini sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

MESKİ, kentin su kaynaklarını korumak, atık su arıtma kapasitesini artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yürüttüğü Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi ile aynı zamanda bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı ve ekosistemin korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) temsilcileri tarafından ziyaret edilen MESKİ'de, Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi kapsamında çevresel ve sosyal etkiler değerlendirildi.

EBRD heyeti, MESKİ yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantılarda, projenin ilerleyişi ve elde edilen sonuçlar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ayrıca, atık su yönetimi ve ekolojik denge projelerinin yerel halk üzerindeki sosyal etkileri, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri ve toplumsal faydalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ziyaret kapsamında yapılan teknik incelemelerde ise atık su arıtma tesislerinin mevcut durumu, yenileme ve geliştirme çalışmaları yerinde incelendi. EBRD temsilcileri, MESKİ'nin projeye yönelik taahhütlerinden ve elde edilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, EBRD'nin desteğinin, Mersin'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda büyük bir adım olduğunu belirtti. EBRD ile iş birliği sayesinde Mersin'in atık su yönetimi ve ekolojik dengesini sağlama konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Korkmaz, "Bu ziyaret, çevresel ve sosyal standartlarımızı daha da iyileştirmemiz için bize önemli geri bildirimler sağladı" dedi.

MESKİ, 9 projeyi daha Mersin'e kazandıracak

MESKİ'nin Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi kapsamında, Silifke 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Karaduvar 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Tarsus 2. Kademe Atık Su Arıtma Tesisi, Yeşilovacık Atık Su Arıtma Tesisi, Yenice Atık Su Arıtma Tesisi, Atakent-Atayurt- Arkum Ortak Atık Su Arıtma Tesisi ile Çeşmeli Kargıpınarı Derin Deniz Deşarjı, Kızkalesi Derin Deniz Deşarjı ve Bozyazı Derin Deniz Deşarjı projelerinin hayata geçirileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

İrfan Korkmaz, Mersin, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MESKİ, Mersin'in atık su yönetimi ve ekolojik dengesinde ilerleme kaydediyor - Son Dakika

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