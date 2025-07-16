Metin Çodur Son Yolculuğuna Uğurlandı

TFF önceki dönem bölge müdürlerinden Muhammet Metin Çodur son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görevli Osman Çodur'un abisi, Erzurumlu gazeteci Erdal Codur ve Burak Codur'un amcasının oğlu olan TFF eski bölge müdürü Metin Çodur (61) geçirdiği kaza sonrası hastanede tedavi görüyordu.

Çodur'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve aile yakınları katıldı. - ERZURUM