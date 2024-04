Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, tebrik hediyeleri yerine bağış yapılmasını istedi

Yerel

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, mazbatasını aldıktan sonra geleneksel tebrik hediyeleri yerine, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Atatürkçü Düşünce Derneği'ne (ADD) bağış yapılmasını istedi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, vatandaşlardan kendisine tebrik için hediye yollamaları yerine ÇYDD ve ADD'ye bağış yapmaları çağrısında bulundu. Başkan Tuncer, kendisi ve yönetim ekibinin toplumun eğitim, kültür ve sosyal gelişimine katkı sağlama amacıyla böyle bir adım attıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Görevimize başladığımız an gelmeye başlayan hediyeler için öncelikle teşekkür ederim. Her biri çok kıymetli ve bizler için çok özel. Geleneksel hediyelerden ziyade, birbirinden kıymetli derneklerimize bağış yapılmasının daha doğru olacağını düşündük. Bu bağışların sadece maddi yardım değil, aynı zamanda toplumda bilinçlenmeyi, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hareket etmeyi teşvik edeceğine inanıyoruz. Bu adımın, belediyemizin toplumla daha güçlü bir bağ kurma ve ortak değerlere sahip çıkma çabasının bir parçası olacağına inanıyoruz. Bu tarz toplumsal sorumluluk projeleri yerel yönetimlerin sadece altyapı ve fiziksel iyileştirmelerle değil, aynı zamanda toplumsal refahın ve bilincin artırılmasıyla da ilgilidir. Bu bağlamda, toplumun her kesiminden destek ve katılım bizim için çok önemli. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Birlikte, daha güçlü bir gelecek inşa etmek için çalışacağız."