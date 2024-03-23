Mezitli Belediyesi, 13 kilometrelik sahil yolunu yeniliyor

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Mezitli Belediyesi, yaklaşık 13 kilometrelik sahil güzergahını kapsayan yeni yol projesini başlattı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, Mezitli sahil şeridi boyunca yaya yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve peyzaj donatı alanları oluşturulacak. Yaya yürüyüş yolunun, vatandaşların fiziksel sağlığını korumak amacıyla tartan pist olarak tasarlandığı belirtildi.

Başkan Tarhan, projenin 2 aşamada hayata geçirileceğini belirtti. İlk aşamada, Davultepe Mahallesi'nden başlayarak Osman Gazi Caddesi'nin güney kısmından Erdemli sınırına kadar yaya ve bisiklet yolu inşa edileceğini ifade eden Tarhan, "İkinci aşamada ise proje Osman Gazi Caddesi'nin batı kısmından başlayarak Menderes Mahallesi 35437. sokağın güney sınırına kadar uzanacak. Bu sayede, yürüyüş ve bisiklet yapmayı seven vatandaşlarımız için 13 kilometrelik kesintisiz yol sağlanacak. İlçeye kazandırdığımız sayısız hizmetleri, halkımızdan aldığımız güç ve güvenle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarhan, çalışmaların bu yılın eylül ayı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını kaydetti. - MERSİN