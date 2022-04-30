MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri - Son Dakika
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MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri

30.04.2022 10:16
MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı olarak Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara market kartı, giyim malzemesi ve çocuklar içinde bayram şekeri dağıttı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı olarak Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara market kartı, giyim malzemesi ve çocuklar içinde bayram şekeri dağıttı.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı olarak Ramazan Ayı boyunca İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayıp, Sohbetlerine ortak olmanın mutluluğu, Bayrama ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Her Bayram olduğu gibi, Bu bayramda da Çocuklarımızın Şeker Tadında bir bayram geçirmesi, bir nebze de olsa Tebessüm edebilmeleri için İl Başkanlığımız bünyesinde Kendilerine Küçük Hediyeler hazırlayarak taktim ettik. Şeker Tadında Bir Bayram geçirmeniz dileğiyle Ramazan Bayramınız mübarek olsun" paylaşımı yaparak, Vatandaşların Ramazan Bayramını sağlık ve esenlik içinde girmelerini temenni etti. - BALIKESİR

MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri
MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri
MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri
MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri

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Milliyetçi Hareket Partisi, Balıkesir, Ramazan, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri - Son Dakika


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