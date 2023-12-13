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MHP Erzurum ve Maltepe'den yardım

MHP Erzurum İl Başkanlığı ve İstanbul MHP Maltepe İlçe Başkanlığı, Erzurum'daki ilköğretim okullarındaki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yaparken, engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği sağladı.

MHP Erzurum ve Maltepe\'den yardım
13.12.2023 - 16:42,
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Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı ve İstanbul MHP Maltepe İlçe Başkanlığının ortaklaşa yaptığı yardımda ilçeler ve il merkezindeki ilköğretim okullarında ki öğrencilere mont, eşofman, bot, spor ayakkabı, çorap, bere ve kırtasiye ile engelli bireylere tekerlekli sandalye desteği verildi.

MHP Erzurum il başkanı Adem Yurdagül ve MHP Maltepe ilçe yönetim kurulu üyesi Taliha Taş Erzurum'da gerçekleştirdikleri yardım kapsamında ilçelerde bulunan okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımı yapılmak üzere giyim ve kırtasiye materyalleri dağıtarak yürekleri ısıttı. Horasan, Çat, Pasinler, Yakutiye ve Aziziye ilçelerindeki MHP ilçe başkanlıkları öncülüğünde ilçelerde bulunan okullara gidilerek ihtiyaca binaen ürünler okul yönetimlerine teslim edildi.

Yardım kapsamında konuşan MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, "ihtiyaç sahibi her bir vatandaşa ulaşmak bizim için en kritik adım. Gücümüzün yettiği ölçüde bugün Maltepe ilçe başkanlığımızdan gelen kıymetli yöneticimiz ve hayırseverimiz Taliha Taş hanımefendi ile birlikte kış aylarının çetin geçtiği şehrimizde öğrencilerimiz üşümesin diye bu desteği sağladık. Amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak onlara destek olmak. Unutmayalım bu hayatı birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde dokunulmadık yürek bırakmamaya söz verdik ve sözümüzü tutmaya gayret gösteriyoruz. Tabi ki elimizden geldiği ölçüde... Bu yardım dağıtımında elini taşın altına koyan Taliha Taş hanımefendi başta olmak üzere, tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Engelli vatandaşlar unutulmadı

Engelli yaşamlara, engelsiz bir dünya dileyen MHP İl Başkanı Yurdagül, yaptıkları yardım dağıtımında engelli bireyleri de ihmal etmedi. Bu kapsamda Erzurum Engelsiz Yaşam Derneğine 2 adet, Erzurum BB Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezine 6 adet olmak üzere toplam 8 adet tekerlekli sandalye yardımı yapıldı. İl başkanı Yurdagül konuşmasının devamında "engelsiz yarınlara ulaşmak için engelleri ortadan kaldırabilmek adına gücümüzün yettiği kadar destek oluyor, olmaya da devam ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu destek büyümeli ve her bir vatandaşımız, ihtiyaç sahibi ailelere ellerinden geldiğince destek olmalıdır. Bilinmelidir ki verdiğimiz her bir destekle yaşamlar güzelleşecek, engeller ortadan kalkacaktır" dedi.

Yurdagül'den teşkilata teşekkür

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, destek dağıtımında başta Taliha Taş olmak üzere, yardımın dağıtımında mihmandarlık yapan Kaçep'ten sorumlu il başkan yardımcısı Derya Saatçioğlu ile ilçe başkanlarına ve tüm teşkilatına teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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