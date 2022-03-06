'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti - Son Dakika
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'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti

06.03.2022 23:17
'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'Mıknatıs Adam' olarak tanınan Süleyman Demirci, biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 'Mıknatıs Adam' olarak tanınan Süleyman Demirci, biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti. Demirci, ücret almadığını da ifade etti.

2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerin yapıştığını fark eden ve 'Mıknatıs Adam' olarak tanınan Süleyman Demirci, biyoenerji ile hastaları sağlığına kavuşturduğunu ileri sürdü. Tedavi için gelen kişilerden ücret talep etmediğini belirten Demirci, hastaların yüksek bir oranda da sağlıklarına kavuştuğunu öne sürdü. Demirci, "Ücret almadan bütün hastalara yardımcı olmaya çalışıyorum. Biyoenerji belgem de var" dedi.

"Yola adım atıp yürüyemiyordum"

Süleyman Demirci'nin tedavi ettiğini ileri sürdüğü 61 yaşındaki İrfan Emanet, hipertansiyonu olduğunu, yaklaşık 2-3 yıl da kan kaybı yaşadığını belirterek, "Bana enerji yüklemesi yaptığı gün birer çay içip kalkıp gittik. Eve gidip uyudum, sabah kalktığımda gözlerime inanamadım. Bir iki yıl bu tedaviye devam ettik. Allah'a şükür ilaçlardan da kurtuldum, şu an çivi gibiyim. Adım atıp yürüyemezken şu an 24 saat çalışabilir hale geldim" diye konuştu. - SAKARYA

'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti
'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti
'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti
'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti
'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti

YORUMLAR
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Sakarya, Metal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Mıknatıs Adam' bu kez biyoenerjiyle hastaları tedavi ettiğini iddia etti - Son Dakika


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