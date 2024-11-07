Milli mücadelede "Erzurum Basını" paneli - Son Dakika
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Milli mücadelede "Erzurum Basını" paneli

Milli mücadelede "Erzurum Basını" paneli

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Erzurum Yeni Medya Derneği iş birliğiyle, "Milli Mücadelede Erzurum Basını" konulu panel düzenlendi.

07.11.2024 09:23  Güncelleme: 09:32
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Erzurum Yeni Medya Derneği iş birliğiyle, "Milli Mücadelede Erzurum Basını" konulu panel düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinin çok amaçlı salonunda gerçekleşen panelin açılışında konuşan Erzurum Yeni Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli, Erzurum basının milli mücadele döneminde stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Tarihsel süreçte gazeteciliğin önemine değinen İspirli, "Bugün yine anlamlı bir çalışmanın paydaşıyız. Milli mücadele kentinde tarihsel süreçte gazeteciliğin önemini konuşacağız. Milli Mücadele dönemi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği büyük bir savaşın simgesidir. Bu süreçte basın, halkı bilgilendirmek ve milli bilinci güçlendirmek için önemli bir rol oynamıştır. Erzurum basını da bu dönemde milli mücadeleye olan katkılarıyla öne çıkmıştır. Erzurum, coğrafi konumu itibarıyla milli mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Kongresini şehrimizde yapmıştır.

Doğu Anadolu'nun en büyük şehirlerinden olan Erzurum, hem askeri hem de lojistik açıdan kritik bir noktadadır. Bu nedenle, burada çıkan gazeteler ve basın organları, milli mücadeleyi desteklemek adına önemli bir misyon üstlenmiştir. Erzurum basını, milli mücadele döneminde birçok gazete ve dergi çıkarmıştır. Bu yayınlar, halkı bilgilendirmek, milli duyguları pekiştirmek ve mücadeleye destek sağlamak amacıyla önemli içerikler sunmuştur. Erzurum basını doğunun babı alisidir" dedi.

Tarihsel süreçte Albayrak gazetesinin önemine değinen İspirli, "Erzurum'da çıkan en önemli gazetelerden biri olan Albayrak, milli mücadele döneminde halkı bilgilendiren ve milli duyguları güçlendiren yayınlar yapmıştır. Gazete, milli mücadeleye tam destek vererek, bağımsızlık için yapılan çalışmaları halka aktarmıştır.

Erzurum basını, milli mücadelede halkı bilgilendirme ve motive etme görevini başarıyla yerine getirerek, milli bilincin oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bu dönemde yayınlanan gazeteler ve dergiler, milli mücadelenin başarılı olmasında önemli bir rol oynamıştır. Erzurum basını, Türk milletinin bağımsızlık yolunda verdiği mücadelede unutulmaz bir yere sahiptir" dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu ise Milli Mücadelenin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi açısından önemini vurgulayarak, yerel basının bu süreçteki kritik rolüne değindi. Prof. Dr. Taşçıoğlu, Milli Mücadelede Erzurum Basını panelinin, öğrencilerde bu önemli tarihi döneme dair farkındalık oluşturmak adına anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtti. Ayrıca, İletişim Fakültesi olarak bu ve benzeri birçok etkinliği düzenlemeye devam edeceklerini ifade eden Dekan Taşçıoğlu, panelin hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise Erzurum basının milli mücadele döneminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu gibi etkinliklerin gençlerin milli bilincinin artması konusundaki önemine değindi.

Uçar, panelin hazırlanmasında emeği geçen İletişim Fakültesi ve Erzurum Yeni Medya Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş da böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, üniversite olarak sivil toplum kuruluşlarıyla ortak programlar düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından panel akademisyen ve gazetecilerin sunumlarıyla devam etti. Prof. Dr. Besim Yıldırım, "Milli Mücadelede Albayrak Gazetesi" başlıklı sunumunda, Erzurum'un önemli yayın organlarından biri olan Albayrak Gazetesinin Milli Mücadeledeki etkilerini ve rolünü katılımcılara aktardı. Yıldırım, gazetenin halkı bilinçlendirmek ve Milli Mücadeleye katılımı teşvik etmek adına nasıl bir işlev üstlendiğini anlattı.

Prof. Dr. Hakan Temiztürk ise "Erzurum Dergilerinde Milli Mücadele: Tarih Yolunda Erzurum Örneği" başlıklı konuşmasında, dönemin dergileri aracılığıyla Erzurum halkının Milli Mücadeleye nasıl dahil olduğunu ve bu yayın organlarının halkı bilgilendirme işlevini inceledi. Temiztürk, dergilerin sadece kültürel bir araç olmanın ötesinde, aynı zamanda milli bilincin aşılanmasında önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

"Milli Mücadelede Erzurum ve Öncü Gazeteler" başlıklı sunumunda, Erzurum'daki öncü gazetelerin bu süreçteki stratejik rolüne dikkat çeken Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ise yerel gazetelerin halkı örgütleme, bilinçlendirme ve harekete geçirme konusundaki etkisini tartıştı.

İsmail Bingöl, "Milli Mücadelede ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Erzurum Mahalli Basını" başlıklı sunumunda, Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde Erzurum'daki yerel basının gelişimi ve bu süreçteki dönüşüm hakkında bilgi verdi.

"Mustafa Kemal'in Fazilet Adaları" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Kadir Sabuncuoğlu ise Erzurum'daki yerel basının, Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin ve vizyonunun halk arasında yayılmasındaki katkılarına değindi. Sabuncuoğlu, Erzurum'un, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gelişmelere nasıl yön verdiğini ve bu sürecin basın aracılığıyla halkla nasıl paylaşıldığını anlattı.

Panelde sunumların ardından, öğrenciler sunumlara ilişkin sorularını yönelterek konuşmacılardan daha ayrıntılı bilgiler aldı. Katılımcıların ilgisiyle verimli geçen panel, hem öğrenciler hem de katılımcılar için bilgilendirici ve aydınlatıcı bir deneyim sundu.

Panel sonunda panelistlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Panele, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Hanifi İspirli, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu, İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Engin Ergül, STK temsilcileri panelistler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, erzurum, Kültür, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Milli mücadelede 'Erzurum Basını' paneli - Son Dakika

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