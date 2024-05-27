Milli Takım Oyuncuları, THY'nin Ekonomi Sınıfında Uçmalarına Tepki Gösterdi

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Milletler Ligi maçları için 13 saatlik yolculukla ABD'ye uçan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Türk Hava Yolları (THY)'nın tarifeli uçağında ve ekonomi sınıfında uçmalarına tepki gösterdi. Milli takım oyuncularından Ebrar Karakurt, seyahatlerine ilişkin paylaştığı fotoğrafta THY hesabını etiketleyerek "Teşekkürler THY. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi!" diye yazdı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları 2024 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi müsabakalarını oynamak üzere ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçmalarına tepki gösterdi. Filenin Sultanları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda tepkilerini dile getirdi. Milli takım oyuncularından Ebrar Karakurt, seyahatlerine ilişkin paylaştığı fotoğrafta, "13 saatlik Amerika yolculuğumuza ekonomi bölümünde başlamış bulunmaktayız" dedi, Türk Hava Yolları'nın (THY) hesabını etiketleyerek "Teşekkürler THY. Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam. Bize gelince ekonomi!" diye yazdı. Takım kaptanı Eda Erdem de paylaşımında THY hesabını etiketleyerek, "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" ifadesini kullandı. Takımın bir diğer oyuncusu Zehra Güneş ise "En azından koridor ayırmışsınız" paylaşımı yaptı. Filenin Sultanları'nın paylaşımları sonrası konuya ilişkin sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. - İSTANBUL