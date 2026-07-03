Milli TOLGA Hava Savunma Sistemi Test Edildi - Son Dakika
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Milli TOLGA Hava Savunma Sistemi Test Edildi

Milli TOLGA Hava Savunma Sistemi Test Edildi
03.07.2026 10:28
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MKE'nin TOLGA sistemi, uluslararası heyet önünde başarılı testlerle hava savunma kabiliyetini gösterdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen milli TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen atışlı test gösteriminde uluslararası heyetin önünde sergilediği performansla dikkat çekti. Düzenlenen gösteride, sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar ve diğer asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirilen TOLGA, sürü İHA saldırı senaryosu da dahil olmak üzere toplam 7 senaryoda tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi.

MKE'nin "Etkili-Basit-Ucuz" yaklaşımıyla geliştirdiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin atışlı test faaliyetini Konya'nın Karapınar ilçesindeki Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda, 24 ülkeden askeri ataşeler ile sivil ve resmi temsilcilerden oluşan 64 kişilik uluslararası heyet canlı olarak takip etti. Gerçek savaş senaryolarına yakın şekilde hazırlanan gösterimde sistemin farklı tehditlere karşı çok katmanlı savunma kabiliyeti uygulamalı olarak sergilendi.

TOLGA; 12.7 milimetre, 20 milimetre ve 35 milimetre silah sistemleri, farklı kalibrelerde geliştirilen anti-dron mühimmatları, GÖKBÖRÜ AESA Radarı, elektro-optik sensörler ve soft-kill jammer sistemiyle entegre şekilde çalışarak modern hava savunmasının ihtiyaç duyduğu katmanlı korumayı sağlıyor. Modüler yapısı sayesinde kara, deniz ve mobil platformlara entegre edilebilen sistem; kritik tesislerin korunması, üs savunması, hareketli birliklerin emniyeti ve konvoy güvenliği gibi birçok görevde kullanılabiliyor.

"Gurur verici, bizi mutlu eden bir neticeyle bu demoyu tamamlamış olduk"

Test faaliyetinin uluslararası katılımla gerçekleştirildiğini, belirlenen tüm senaryoların başarıyla tamamlandığını belirten MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, "24 ülkeden 64 askeri ve sivil delegasyonu, canlı olarak yaptığımız atışlı TOLGA demosuna davet etmiştik. Burada da yabancı delegasyonların huzurunda belirlenen senaryolardaki swarm attack senaryosunu da dahil etmek suretiyle başarılı atışlar icra ettik. ve bu yönüyle de Makine Kimya için çok yüz akı, çok gurur verici, bizi mutlu eden bir neticeyle bu demoyu tamamlamış olduk" dedi.

"Ülkemiz yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme kabiliyetine sahip ülkelerden birisi"

İnsansız hava sistemleri ve dronların ülkeler açısından en önemli güvenlik tehditlerinden biri haline geldiğini anlatan İlhami Keleş, "Son günlerin en önemli tehditlerinden birisi insansız sistemler ve dronlardır ve bütün ülkeler bu tehdide karşı tedbir alma gayreti içerisine girmişlerdir. Ülkemiz de bu anlamda sahip olduğu insansız sistem teknolojileri, silah ve sistem teknolojileri, mühimmat teknolojileriyle bu ortama yeni savaş konseptine en hızlı hazırlanabilme kabiliyetine sahip ülkelerden birisi. Makine Kimya olarak üretim politikamız, etkili, basit, ucuz çözümler geliştirmek. Çünkü tehdit de bu şekilde. Tehdit de etkili, basit ve ucuz. Dolayısıyla bu şekildeki ucuz bir tehdide çok pahalı tedbirlerle müdahale tamamen asimetrik bir finansal yük getiriyor. Onu ortadan kaldırmak için aynı şekilde hedefle mütenasip basit ve ucuz çözümler geliştirme ihtiyacı var, bu da işin zor tarafı. Yani hem etkili olacaksınız, çok küçük ve yönetilmesi öngörülmesi çok zor bir hedefe karşı etkili bir şekilde atış yapabilme kabiliyeti ve o hedefleri bertaraf edebilme kabiliyeti ileri bir teknoloji ve güçlü bir know-how gerektiriyor ama günün sonunda ortaya koyduğunuz şeylerin ucuz ve etkili olması gerekiyor. Burada Boran obüsümüzü de yine yabancı dostlarımıza atış performansıyla göstermiş olduk. Yine aynı şekilde Alpay 2 yani mayın tarlalarından geçiş açma sistemimizi de canlı patlatmayla burada konuklarımıza göstermiş olduk" şeklinde konuştu.

TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin geliştirme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirten Keleş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak adına Savunma Sanayi İstişare Kurulu'ndan, kurulun da verdiği kararla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırmak üzere seri üretimlerimiz devam ediyor. Çeşitli ülkelere ihracat sözleşmeleri yapıldı. Ortak üretimle ilgili süreçler de yeni ülkeler eklenmek suretiyle devam ediyor. Yani TOLGA'yı dünyanın farklı coğrafyalarında yine bir kısmını Türkiye'de bir kısmını mahallinde olmak suretiyle üretiyor ve bu ülkelerin hizmetine de veriyor olacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli TOLGA Hava Savunma Sistemi Test Edildi - Son Dakika

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