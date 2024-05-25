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Minik arkeologlar iş başında

Anaokulu öğrencilerine arkeolojik kazı etkinliği

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından Dünya Müzeler Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine arkeolog mesleğini tanıtmak ve müzecilik hakkında bilgi vermek için etkinlik düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bodrum Belediye AŞ anaokulları iş birliğinde Umurça Park arkeopark alanında arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte önceden hazırlanan parkurlarda kumun altına saklanmış, Bodrum'un antik tarihinden yakın tarihine kadar önemli yeri olan amfora ve diğer antik eserlerin minik replikalarını bulma yarışı düzenlendi. Eğlenerek öğrenme yöntemiyle arkeolojiyi öğretmeyi ve mesleği tanıtmayı amaçlayan etkinlikte öğrenciler, buldukları eserleri heyecanla öğretmenlerine teslim etti. Etkinlik sonunda öğrencilere buldukları eserler hediye edildi.