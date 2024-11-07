Minik Badmintoncudan Başkan Taşkın\'a Duygulandıran Talepler

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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'ın Taştepe Mahallesi'nde gerçekleştirdiği rezerv alan toplantısında, küçük bir badmintoncu kızın sözleri ilgi odağı oldu.

Milli sporcu olma yolunda ilerlediğini belirten küçük kız, rezerv alanına giren evlerinin hemen yıkılması durumunda badminton kursuna devam edemeyeceğini ifade etti.

Başkan Taşkın, toplantıya ara vererek genç sporcuya destek sözü verdi ve kurs bitimine kadar ulaşımı için özel servis ayarlayacağını müjdeledi. Başkanın bu jestiyle minik sporcu sevinç dolu anlar yaşadı. - MALATYA