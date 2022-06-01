Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi - Son Dakika
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Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi

01.06.2022 15:22
Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi

Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğrencileri ile Danışman Öğretmen Tuba Dumlu Güler, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'u makamında ziyaret etti.

Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğrencileri ile Danışman Öğretmen Tuba Dumlu Güler, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Öğretmen Tuba Dumlu Güler, yürütülen 'İklim Değişikliği Projeleri' hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz'a sunum yaptı. Sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer alan ve günümüzde küresel bir sorun haline dönüşen iklim değişikliğine yönelik, öğrenciler geleceğe dair kaygılarını yetişkinlerle paylaşmak ve seslerini daha geniş kitlelere duyurmak için okul içi ve okul dışında farkındalık eylemleri gerçekleştiriyor. Proje Danışmanı Tuba Dumlu Güler, öğrencilerin okul içinde gerçekleştirdiği akran eğitiminin yanı sıra okul dışında da yetişkinlere iklim değişikliğini durdurmak amacıyla bilgilendirmeler yaptığını belirterek, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılara ait maskeler tasarlanarak bu canlılara dair gerekli önlemlerin alınmasına dikkat çekti. Sunumuna devam eden Öğretmen Güler, "Öğrencilerimiz, ağaç ve ormanların önemini vurgulamak için müzik ve dans içerikli etkinlikler gerçekleştirmekteler. İklim değişikliğine karşı savunmasız durumda olan çocuklarımız yaşadıkları kaygıya dair kendilerini ifade etme fırsatı bulup toplumsal farkındalık oluşturmaktalar" dedi.

Öğretmenleri ile birlikte proje sunuma katkı yapan öğrenciler ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz adına fidan bağışında bulunarak bağışa ait sertifika takdimi gerçekleştirdiler.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik projelerde görev alan Danışman Öğretmen Tuba Dumlu Güler, Schneider Electric'in katkılarıyla, UN SDSN Turkey ortaklığında düzenlenen 'Öğretmenler 2030: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Eğitim Programı'na davet almış olup öğrencilerini de bu yönde desteklemektedir. Ayrıca proje sahibi öğretmen ve öğrenciler, iklim değişikliği sorununa çözüm bulmak için uluslararası alanda örnek çalışmalar yürütme ve farkındalık oluşturmak için 89 ülke, 1300 okul, 22.815 eğitim katılımcısının yer aldığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Çözüm Ağının bir girişimi olan Global Schools Programı'na üye olma hakkı elde etmiştir. İlimizi ve bölgemizi uluslararası alanda temsil eden öğretmen ve öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi
Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi
Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi
Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi
Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Minik iklim elçilerinden farkındalık eylemi - Son Dakika


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