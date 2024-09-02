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Minikler için ilk ders zili çaldı

EDİRNE - Edirne'de uyum programı bugün başlarken, minik öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında Edirne merkez Plevne İlkokulu ve okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri için ilk zil çaldı. Öğrenciler bugünden itibaren uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak. Programda veliler, öğrenciler ve öğretmenler tanışma etkinlikleri ile desteklenecek. Plevne İlk Öğretim Okulu'nda 974 öğrenci eğitime başladı.