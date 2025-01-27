Miraç Kandili\'nde Huzurevi Ziyareti

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Miraç Kandili dolayısıyla Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri ziyaret edildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yozgat Müftülüğü personelinin katılımıyla, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde Miraç Kandili programı düzenlendi. Programda okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen huzurevi sakinleri dualar etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal "Düzenlenen mevlit programında, yaşlılarımız manevi bir atmosferde buluştu, dualarla gönülleri aydınlandı. Bu anlamlı günde ulu çınarlarımızı yalnız bırakmayarak hem onların kandilini kutladık hem de hayır dualarını aldık" cümlelerine yer verdi.

İl Müdürü Topal'ın, huzurevi sakinleriyle sohbet etmesinin ardından program sona erdi. - YOZGAT