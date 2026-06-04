Mor Cepkenler'den 'Otobüs' Oyunu - Son Dakika
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Mor Cepkenler'den 'Otobüs' Oyunu

Mor Cepkenler\'den \'Otobüs\' Oyunu
04.06.2026 14:08
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Mor Cepkenler Kadın Tiyatrosu, 'Otobüs' oyunu ile kadınların dayanışma ve görünürlüğünü arttırdı.

Kadınların sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine, sosyal hayatta daha görünür olmalarına ve dayanışma içerisinde üretmelerine katkı sağlayan Mor Cepkenler Kadın Tiyatrosu, "Otobüs" adlı tiyatro oyununu izleyicilerle buluşturdu.

Tamamı gönüllülük esasıyla bir araya gelen kadınlardan oluşan Mor Cepkenler Kadın Tiyatrosu ekibi, sahneledikleri oyunla hem düşündürdü hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Oyunda, birbirinden farklı hayat hikayelerine sahip sekiz kadının aynı otobüste yollarının kesişmesi konu edildi. İlk bakışta birbirinden çok farklı görünen karakterlerin yaşadıkları olaylar ve paylaştıkları hikayeler üzerinden, insanların hayatlarında görünmeyen mücadelelerin bulunduğu ve hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığı güçlü bir şekilde vurgulandı.

Toplumsal içerikli mesajlarıyla dikkat çeken oyun, kadınların yaşadığı farklı deneyimleri sahneye taşırken empati, dayanışma ve anlayış duygularını da ön plana çıkardı. Etkinliğin en dikkat çekici yönlerinden biri ise izleyiciler arasında ilk kez tiyatro ile tanışan çok sayıda kadının yer alması oldu. Birçok katılımcı, ilk kez canlı bir tiyatro gösterisi izlemenin heyecanını yaşarken, sanatın birleştirici gücünü yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde önemli destek sağlayan Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneği ise bölgede sosyal kalkınma, kültürel faaliyetler ve toplumsal dayanışma alanlarında yürüttüğü çalışmalarla önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Dernek, özellikle kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını destekleyen projelere verdiği katkılarla bölgenin gelişimine değer katmaya devam ediyor.

Mor Cepkenler Kadın Tiyatrosu ile Vefalı Yurt Kepsut Yerel Eylem Grubu Derneği arasında oluşan güçlü iş birliği ve ortak vizyon, etkinliğin başarısında önemli rol oynadı. Kadınların üretim gücünü, sanatın dönüştürücü etkisiyle buluşturan iki ekip, ortaya çıkan sinerji sayesinde katılımcılardan büyük takdir topladı.

Gerçekleştirilen etkinlik, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan yeni sosyal sorumluluk projeleri için de önemli bir başlangıç niteliği taşıdı. Her iki ekip, kadınların güçlenmesini, kültürel faaliyetlere erişimin artmasını ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesini hedefleyen yeni projelerde yeniden bir araya gelmek adına görüşmelerini sürdürürken, bölgeye değer katacak çalışmalar için ortak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kadın dayanışmasının, gönüllülüğün ve sanatın buluştuğu bu anlamlı etkinlik, katılımcıların hafızalarında iz bırakan örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak değerlendirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mor Cepkenler'den 'Otobüs' Oyunu - Son Dakika

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