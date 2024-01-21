Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerlerinin Uygulama Sınavı Güzergahı Değişti

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri uygulama sınavının yapıldığı güzergah değişti. Eski başlangıç noktası Yeni Sanayi Sitesi önü olan uygulama noktasının yeni yeri, Genç Osman Mahallesi Öğretmenevi mevki oldu.

Yeni sınav alanındaki kursiyerleri ve direksiyon eğitimi veren hocaları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sınava giren adaylara başarılar, eğitmenlere ise kolaylıklar diledi.

Eski başlangıç noktasının değişmesinin sürücü adayları için önemli bir karar olduğunu söyleyen bir sürücü adayı, "Eski Eski Sanayi Sitesinin olduğu alanın dezavantajı şuydu sürücü adayı, aracı hareket ettirince daha sınav heyecanını üzerinden atamadan 20-30 metre sonra rampaya ve döner kavşağa geliyordu. Hal böyle olunca adaylar ilk hareket anında heyecanlanıp hata yapıyor ve sınavda başarısız oluyordu. Yeni başlangıç noktasının adaylara daha rahat bir kalkış imkanı sunduğunu, adayların heyecanlarını üzerinden attıklarını ve trafik açısından daha az risk barındırdığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - BAYBURT