Motoruyla Türkiye'yi Gezen Saliha Özkan'ın Bingöl Videosu Viral Oldu - Son Dakika
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Yerel

Motoruyla Türkiye'yi Gezen Saliha Özkan'ın Bingöl Videosu Viral Oldu

Motoruyla Türkiye\'yi Gezen Saliha Özkan\'ın Bingöl Videosu Viral Oldu

Saliha Özkan, motoruyla Türkiye'nin illerini gezip doğal güzellikleri sosyal medyada paylaşıyor. Bingöl'de çektiği video milyonlarca izlenmeye ulaştı ve Ali Tuçdan da meşhur oldu.

17.04.2024 12:51
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Motoruyla il il gezerek Türkiye'nin doğal güzelliklerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Saliha Özkan'ın Bingöl'den çekip paylaştığı video, milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sempatik tavırları ile büyük beğeni toplayan Bingöllü Ali Tuçdan, "Video sayesinde meşhur olduk" dedi.

Motoruyla Türkiye'nin 81 ili gezip sosyal medya içerikleri üreten Saliha Özkan, "Tek kadın tek motor 81 il Türkiye" mottosuyla, ülkenin doğal güzelliklerini görüntülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yolu Bingöl'e düşen Özkan'ın, Karlıova ilçesinde bir petrol istasyonundaki adamla olan diyaloğu sosyal medya hem gündem oldu hem de milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Saliha Özkan, "Motosikletimle tek başıma Türkiye'nin 81 ilini gezerken Erzurum'dan Bingöl'e -20 derecelerde motosiklet sürdükten sonra Karlıova'da bir benzinlikte ayak üstü sohbet ile içim ısınıyor, günüm güzelleşiyor" açıklamasında bulunmuştu.

İçleri ısıtan görüntünün ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan görüntüdeki Ali Tuçdan, videonun ardından ilçede meşhur olduğunu belirtti. Tuçdan, "Otururken motorcu arkadaş geldi, biz de merak ettik ve sormaya gittik. Yeğenim bu kamera mıdır, yolu mu çekiyorsun derken bizi kayda almış demek ki. Bizi sosyal medyada paylaşmış. Sokakta, caddede 'Meşhur olan amcamız budur' diyorlar. Hanım kızımızı da çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Özkan'ın paylaştığı video çeşitli sosyal medya hesaplarında milyonlarca beğeni ve izlemeye ulaştı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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