MSB, 9 subay ve 1 astsubayın Gürcistan\'daki dağcılık kursunu tamamladığını açıkladı

MSB, 9 subay ve 1 astsubayın Gürcistan'daki dağcılık kursunu tamamladığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Dağcılık Okulu'nda düzenlenen Yaz Temel Dağcılık Kursu'na Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 9 subay ve 1 astsubayın katıldığını açıkladı. Subay ve astsubaylar kursu başarıyla tamamladı.
Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Dağcılık Okulu'nda icra edilen Yaz Temel Dağcılık Kursu'na, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 9 subay ve 1 astsubay katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dağlarda dostluk, eğitimde iş birliği. Gürcistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Dağcılık Okulu'nda icra edilen Yaz Temel Dağcılık Kursu'na Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan 9 subay ve 1 astsubay katılarak, kursu başarıyla tamamladı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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