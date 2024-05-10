MSB, Özel Kuvvet Komutanlığı'nın Tatbikat Görüntülerini Paylaştı - Son Dakika
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Yerel

MSB, Özel Kuvvet Komutanlığı'nın Tatbikat Görüntülerini Paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvet Komutanlığı'nın tatbikatına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, özel kuvvetlerin dünya genelindeki özel kuvvetler arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

10.05.2024 11:17
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Özel Kuvvet Komutanlığı'nın tatbikatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel Kuvvet Komutanlığı'nın tatbikatlarına ilişkin görüntülere yer verdi. Özel Kuvvetler Komutanlığında konuşan GenelKurmay Başkanı Metin Gürak ise şu ifadelere yer verdi:

" Köklü geçmişi ile dünyada ve diğer ülkelerin özel kuvvetleri arasında müstesna bir yere sahip olan özel kuvvetlerimiz her türlü arazi ve iklim şartlarında icra ettiği direk görev ve özel keşif harekatlarıyla derin harekatın önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir."

Ayrıca MSB paylaşımda, "Zoru başarırlar, imkansız zaman alır! Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı!" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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