Mudanya\'nın İhtiyaçları İçin Çözüm Odaklı Yaklaşım

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Mudanya'nın ihtiyaçlarını dile getiren AK Partili meclis üyeleri, Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda da önemli önergeler sundu. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, "Halkımızın taleplerini görmezden gelen, sorunları halının altına süpüren bir anlayış değil, çözüm odaklı bir siyaset anlayışı izliyoruz. Mudanya için gece gündüz demeden de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, halkın talepleri ve ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayarak "Bizler laf değil, iş üretiyoruz. Halkımızın taleplerini görmezden gelen, sorunları halının altına süpüren bir anlayış değil, çözüm odaklı bir siyaset anlayışı izliyoruz. Mudanya için gece gündüz demeden de çalışmaya devam edeceğiz. Biz Mudanya'nın her sokağında, her mahallesinde varız. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle, ilçemizin geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Şubat Ayı Meclis Toplantısında, şehirlerarası otobüslerin Mudanya'dan yolcu alıp bırakabilmesi, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan temizlik görevlisinin örnek davranışı ile ilgili idare tarafından takdir ve taltif edilmesi, Altıntaş Mahallesinde düğün salonu ve çok amaçlı olarak inşa edilen yapının gerekli alanlarda faaliyet göstermesi ve BUDO önünde konuşlanan belediye otobüslerinin karşıda bulunan açık otopark alanında gerekli düzenlemeler yapılarak yapılarak uygun hale getirilmesi konularında önerge veren AK Parti adına söz alan grup sözcüsü Yusuf Alper Ömeroğulları, vatandaşlardan gelen talepleri dile getirdi.

Mudanya'nın en önemli önceliğinin kentsel dönüşüm olduğunu söyleyen Ömeroğulları, özellikle Yıldırım Belediyesi'nin bu alandaki ciddi çalışmalarının Mudanya özelinde örnek alınmasını söyledi. Sahildeki plajların işletilmesinin ilçe belediyesine geçmesi, vatandaşların mezarlığa ulaşımını sağlayan otobüslerin eskiliği, geri dönüşüm, yüzme havuzunun ücretinin yüksekliği, terminalden Mudanya'ye gelen F1 otobüsünün geceleri de hizmet vermesi, Mudanya'da bir gasilhane yapılması, Tirilye'deki top sahasında bulunan molozların kaldırılmaması gibi birçok konuya değindi ve hem meclisin hem de vatandaşların bilgilendirilmesini istedi. - BURSA