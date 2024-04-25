Mudanya Zeytinbağı Mahallesi'ne yapılacak olan ortaokul projesinin imzaları atıldı - Son Dakika
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Mudanya Zeytinbağı Mahallesi'ne yapılacak olan ortaokul projesinin imzaları atıldı

Mudanya Zeytinbağı Mahallesi\'ne yapılacak olan ortaokul projesinin imzaları atıldı

Mudanya ilçesi Zeytinbağı Mahallesi'nde yapılacak olan ortaokul projesinin imza protokolüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Hayırsever iş insanı Eren Sözal, Nuray Sözal ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı. Vali Demirtaş, hayırsever Sözal ailesine teşekkür ederek protokolün şehre hayırlı olmasını diledi. - BURSA

25.04.2024 12:41
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Mudanya Zeytinbağı Mahallesi'ne yapılacak olan ortaokul projesinin imzaları, Vali Mahmut Demirtaş tarafından atıldı.

Mudanya ilçesi Zeytinbağı Mahallesi'nde yapılacak olan ortaokul projesinin imza protokolüne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Hayırsever iş insanı Eren Sözal, Nuray Sözal ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu katıldı. Vali Demirtaş, hayırsever Sözal ailesine teşekkür ederek protokolün şehre hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya Zeytinbağı Mahallesi'ne yapılacak olan ortaokul projesinin imzaları atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudanya Zeytinbağı Mahallesi'ne yapılacak olan ortaokul projesinin imzaları atıldı - Son Dakika
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