Müfit Can Saçıntı, Besni Eğitim Bayramı'nda 'İtiraz Ediyorum' Gösterisiyle Sahne Aldı - Son Dakika
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Yerel

Müfit Can Saçıntı, Besni Eğitim Bayramı'nda 'İtiraz Ediyorum' Gösterisiyle Sahne Aldı

Müfit Can Saçıntı, Besni Eğitim Bayramı\'nda \'İtiraz Ediyorum\' Gösterisiyle Sahne Aldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen Eğitim Bayramı'nda ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, mizahi bir dille kapitalist sistemi eleştirdiği 'İtiraz Ediyorum' adlı gösterisi ile Besnililerle buluştu. Etkinlik, kaymakam ve belediye başkanının katılımıyla gerçekleşti.

30.09.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen Besni Eğitim Bayramı kapsamında, "Mandıra Filozofu" olarak tanınan ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, "İtiraz Ediyorum" adlı gösterisiyle Besnililerle buluştu.

Besni Millet Bahçesinde gerçekleşen etkinliğe, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ile birçok kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Etkinlikte ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, eğlenceli bir dille kapitalist sistemi eleştirdi. Evlilik, eğitim sistemi, çalışma hayatı ve reklamlara dair görüşlerini mizahi bir üslupla sunan Saçıntı, izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü.

Yaklaşık iki saat süren performansın ardından Saçıntı, gelecek eğitim bayramında yeniden gelme sözü verdi. Saçıntı'ya, kaymakamlık, belediye ve Besni Eğitim Vakfı tarafından teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinlik sonrası birer konuşma yapan Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Reşit Alkan, özellikle deprem sonrası kamu hizmetleri ve yatırımlarının yanı sıra bu tür etkinliklerin de vatandaşların moraline katkı sağladığını belirtti. İkili, Besni halkı için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müfit Can Saçıntı, Besni Eğitim Bayramı'nda 'İtiraz Ediyorum' Gösterisiyle Sahne Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müfit Can Saçıntı, Besni Eğitim Bayramı'nda 'İtiraz Ediyorum' Gösterisiyle Sahne Aldı - Son Dakika
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