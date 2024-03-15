Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi Son Dönem Toplantısını Yaptı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi meclisi Mart ayı ile birlikte son dönem toplantısını yaptı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından tüm meclis üyelerine plaket takdim edildi.

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da kurulduğu günden bugüne 3 bin 467 karar üreten Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Mart Perşembe günü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün başkanlığında son kez toplandı. 2014-2019 yılları arasında Muğla için 1446 karar üreten Büyükşehir Belediye Meclisi bu kararların yüzde 96'sını oy birliği ile aldı. 2014-2024 yılları arasında ise 3 bin 467 karara imza atan Büyükşehir Meclisi bu kararların da yüzde 97.1 oy birliği ile alarak Muğla için hizmet üretti.

Başkan Gürün; "Büyükşehir olarak Muğla'mızı koruyan ve değer katan hizmetleri hayata geçirdik"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman son meclis toplantısında bugüne kadar Muğla'ya değer katan hizmetleri birlikte ürettiği meclis üyelerine teşekkür ederek plaket taktim etti. Başkan Gürün; "2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'mızda kurucu başkan olarak 13 ilçemiz için hizmet üretmeye başladık. İki dönemdir çok değerli meclis üyelerimizle Muğla'mızı koruyan ve değer katan hizmetleri birlikte hayata geçirdik. Diğer Büyükşehirlere örnek olacak şekilde meclisimizde kararların yüzde 97'sini oy birliği ile aldık. Ortak akılla, birlikte şehrimize sizlerle birlikte hizmet etmekten gurur duyuyorum. Hepinize fikirleriniz, emekleriniz için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA