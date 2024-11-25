Muğla'da Baca Yangınlarına Dikkat! Yetkili Firmalarla Temizlik Yapın - Son Dakika
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Muğla'da Baca Yangınlarına Dikkat! Yetkili Firmalarla Temizlik Yapın

Muğla\'da Baca Yangınlarına Dikkat! Yetkili Firmalarla Temizlik Yapın

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında baca yangınları riskine karşı vatandaşları uyararak, düzenli baca temizliğinin önemine dikkat çekti. Baca yangınlarının başlıca nedenleri ve yetkili firmaların temizliği konularında bilgilendirme yapıldı.

25.11.2024 11:30  Güncelleme: 11:32
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Kış aylarının gelmesiyle birlikte baca yangınları riskine karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı uyarıda bulunuldu. Baca yangınlarının can ve mal güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğunu belirtilen açıklamada, düzenli baca temizliğinin önemine dikkat çekildi.

Baca Yangınlarının Nedenleri ve Önlemleri hakkında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Karyağdı, baca yangınlarının başlıca nedenlerini, bacaların uygun standartlarda imal edilmemesi, periyodik temizliğin yapılmaması ve yetkisiz kişi veya firmalar tarafından yapılan temizlikler olarak sıraladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, il genelinde baca yangınlarını önlemek amacıyla oluşturulan yönerge kapsamında 17 firmaya yetki verildiğini açıklayan Karyağdı, "Yetkili firmalarca yapılan baca temizliği, İtfaiye Daire Başkanlığımız ekiplerince düzenli olarak denetleniyor. Bu denetimlerin sonucunda baca yangınlarında azalma olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

"Doğalgazın yaygınlaşmasıyla kuru baca yangınlarında azalma"

Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasının baca yangınlarını azalttığını belirten Karyağdı, özellikle soba kullanılan evlerde karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Karyağdı, "Soba kullanımında üstten yakma tekniği uygulandığında, zehirli gaz salınımı azalır ve güvenlik sağlanır" dedi.

"Yetkili firmaları tercih edin"

Karyağdı, baca temizliği için yetkili firmaların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Yetkili firma bilgilerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi ve basın-halkla ilişkiler birimi aracılığıyla ulaşılabileceğini hatırlattı. Ayrıca, herhangi bir baca yangını durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Baca Yangınlarına Dikkat! Yetkili Firmalarla Temizlik Yapın - Son Dakika

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