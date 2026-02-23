Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Menteşe'deki Çimento Fabrikası Planına İlişkin Açıklama - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'tan Menteşe'deki Çimento Fabrikası Planına İlişkin Açıklama

23.02.2026 13:49  Güncelleme: 15:14
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mahkemenin çimento fabrikasıyla ilgili imar planını iptal eden belediye meclisi kararını hukuka aykırı bulduğunu ifade etti. Aras, tekrar görüş yapılacağını ve uygulamaların hayata geçirileceğini açıkladı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe'nin bağlı Bayır Mahallesi'nde çimento fabrikası yapılmasına ilişkin nazım imar planını iptal eden Belediye Meclisi kararının idare mahkemesince kaldırılmasına ilişkin, "Mahkeme usulden iptal etti. Ama meclisin yetkisi olduğuna hükmetti mahkeme. Yani plan iptal edilirken tekrar görüş toplanacak diye bir mevzuat da yok. Ama mahkeme bu şekilde takdir etti. Biz de şimdi o görüşleri tekrar hazırlayıp, gereken uygulamayı yeniden hayata geçireceğiz" dedi.

Aras, CHP Menteşe İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Şimdi İktidar Zamanı" çalıştayında konuştu.

Muğla'nın CHP açısından kritik bir konumda olduğunu ifade eden Aras, "Muğla'ya 10 milyon insan geliyor ve belediyeyi de burada görüyor, CHP siyasetini de burada yaşıyor. Bizim çok kritik bir rolümüz var. Eğer burada başarılı olabilirsek Türkiye'ye de sirayet edecek bir duruma geliriz. Yani işimiz kolay değil ama hiçbir şekilde imkansız değil. Belki takip ediyorsunuz, basınıyla, devlet gücüyle her türlü dezenformasyon yapılıyor. Doğa talanı, zeytin talanı, kıyı talanı ciddi boyutlarda. Sağ olsun Osman Başkan'ın döneminde de hukuki davalar yürütüldü. Biz de yürütüyoruz ve gerçekten de başarılı olduğumuz çok alan oluyor" diye konuştu.

Aras, Muğla 4. İdare Mahkemesi'nin Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde çimento fabrikası yapılmasına ilişkin nazım imar planını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi kararını hukuka aykırı bularak iptal ettiğini anımsattı ve şunları söyledi:

"Çimento fabrikası planlarını iptal ettik. İptali mahkemeden döndü. Önemli değil. Biz CHP olarak idaremizi ortaya koyduk. Bu memlekette yapılacak her türlü işte söz sahibi olmak zorundayız. Edilgen kalamayız."

Mahkeme dedi ki, 'Meclisin planı iptal yetkisi vardır. Ancak görüş toplamamış' dedi. Usulden iptal etti. Ama meclisin yetkisi olduğuna hükmetti mahkeme. Normalde böyle bir mevzuat da yok. Yani plan iptal edilirken tekrar görüş toplanacak diye bir mevzuat da yok. Ama mahkeme bu şekilde takdir etti. Biz de şimdi o görüşleri tekrar hemen hazırlayıp, gereken uygulamayı yeniden hayata geçireceğiz."

Konunun geçmişi

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Şubat 2025 tarih ve 75 sayılı kararıyla, Menteşe'nin Bayır Mahallesi ile Yatağan'ın Deştin Mahallesi ortak sınırında "Sanayi Tesis Alanı (Çimento Fabrikası)" yapılmasını öngören 1/5000 ölçekli nazım imar planını iptal etmişti.

Bu karar üzerine Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldı. Muğla 4. İdare Mahkemesi 21 Ocak 2026'da belediye meclisinin iptal kararını hukuka uygun bulmayarak, iptal etti.

Mahkeme kararında, belediyenin planı iptal etme yetkisinin bulunduğu ancak iptal sürecinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınmadığı, teknik analiz, etüt ve araştırmaların yapılmadığı, iptalin kamu yararına dayandığını ortaya koyan plan raporunun hazırlanmadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

