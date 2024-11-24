Muğla'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Muğla'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Muğla\'da Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde yeni öğretmenler yemin etti, ödüller verildi.

24.11.2024 15:23
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Muğla'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı.

Etkinlikte, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederek görevlerine ilk adımı attı. Öğrenciler tarafından hazırlanan özel gösteriler ve performanslar izleyenlerden büyük beğeni toplarken, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlikte konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak "Hiç şüphesiz ki öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli, en ölümsüz, en ulvi mesleğidir. Güneşin toprağa can verdiği gibi öğretmenler de topluma hayat verir, nice gönüllere ilham olur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.' Bugün burada, meslektaşlarımızın fedakarlık ve adanmışlıkla yürüttüğü bu kutsal görevi onurlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da konuşmasında, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli değerler olduğunu belirterek "Öğretmenlerimiz, öğrencilerine sadece bilgi değil; aynı zamanda hayatın doğrularını, adalet ve insan sevgisini öğretir. Hayatta bir insanın başına gelebilecek en güzel mucize, iyi bir öğretmene rastlamaktır. Bugün burada mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimizin heyecanını paylaşıyor, emekliye ayrılan öğretmenlerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, meslek hayatını başarıyla tamamlayarak emekliye ayrılan öğretmenlere teşekkür edilirken, hayatını kaybeden öğretmenler rahmetle anıldı. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere ise görevlerinde başarılar dilendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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