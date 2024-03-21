Muğla\'da \'Ormancı\' türküsünün yaşandığı Çaybükü Mahallesi\'nin ismi \'Gevenes\' olarak değiştirildi

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Muğla'da 'Ormancı' türküsünün yaşandığı Çaybükü Mahallesi'nin ismi türküde adı geçen ve eski ismi olan 'Gevenes' olarak değiştirilmesi Muğla Valiliğince de onaylandı.

Menteşe Belediyesi Çaybükü Mahallesi'nin eski ismi olan 'Gevenes' olarak değiştirilmesini 2023 Nisan ayı Menteşe Belediye Meclisi toplantısında oy birliği ile karar alınmıştı. Muğla Valiliğinin 19 Mart 2024 tarihli Mahalle isim değişikliği yazısında, 'İlçenizde bulunan Çaybükü Mahalle isminin "Gevenes Mahallesi' olarak değiştirilmesi talebine ilişkin ilgili (a) yazınız eki Menteşe Belediye Meclisinin 4 Nisan 2023 tarihli ve 46 no'lu kararı Valilik Makamının ilgili (b) oluru ile uygun görülmüştür" denildi.

Gevenes Mahalle Muhtarı Bilal Özsoy, mahallenin isminin tekrar Gevenes olarak değiştirilmesi sonrası Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Gevenes Mahalle Muhtarı Bilal Özsoy alınan karar sonrası Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e, meclis üyelerine ve Muğla Valisi İdris Akbıyık'a teşekkür etti. Muğla valiliğinin onayı ile mahallenin Ormancı Türküsünde geçen ismi olan 'Gevenes'e tekrar resmi olarak kavuştuğunu belirti. - MUĞLA