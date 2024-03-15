Muğla\'da Tarihi Ağa Bahçesi Konağı Yenilendi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe'de bulunan tarihi Ağa Bahçesi Konağı'nın yenileme çalışmaları tamamlandı. Ağa Bahçesi Konağı ve Menteşe Sosyal Tesisi'nin açılışı 18 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yenileme çalışmalarından biri olan, Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken Ağa Bahçesi Konağı'nda çalışmalar tamamlandı ve yanına sosyal tesis eklendi.

Korunmuş yapısı ve tarihi konutları ile dikkat çeken Muğla'da bir tarihi bina daha kent kültürüne kazandırılıyor. Bu kapsamda Muğla'nın Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak Ağa Bahçesi Konağı yenileme çalışmaları tamamlandı. 19. Yüzyılda yapıldığı düşünülen, Muğla evi mimarisi ile dikkat çeken, yapılan çalışmalarda hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi cehennemliklerinde gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Ağa Bahçesi Konağı yenilenen yüzü ve yanına yeni yapılan sosyal tesis ile 18 Mart Pazartesi günü vatandaşların hizmetine sunulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ağa Bahçesi Konağı yanına vatandaşları bir araya getirecek yeni bir sosyal tesisi daha Muğla'da hemşehrileri için hayata geçiriyor. Üç kattan oluşan bina kentsel sit alanı içerisinde sosyal tesis olarak belirlenerek Muğla mimarisine uygun olarak planlandı. - MUĞLA