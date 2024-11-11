Muğla'daki Otel Projesinin ÇED Süreci İptal Edildi

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Shelton İnşaat Pazarlama Anonim Şirketi tarafından ormanlık alana yapılmak istenen otel projesinin ÇED süreci firmanın talebiyle sonlandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Söz konusu proje ile ilgili proje sahibi firma olan Shelton İnş. Pazarlama A.Ş'nin projede değişiklik planlandığı belirtilerek projenin iptali talebinde bulunulmuş, projenin ÇED süreci söz konusu talep doğrultusunda sonlandırılmıştır" denildi.

Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi Hisar-Mersinlikuyu mevkisinde Shelton İnşaat Pazarlama Anonim Şirketi tarafından 56 bin metrekarelik alanda Shelton Turizm Konaklama Tesisi (1220 Odalı Apart Otel) yapılması planlanıyordu. Proje için 28 Ağustos 2024 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılmıştı.

ÇED dosyasına göre proje alanı, imar planlarında "arsa" niteliğinde ancak Aydın, Muğla, Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "ormanlık alan" statüsünde yer alıyordu. Proje kapsamında bahse konu parsel sınırları içerisinde 10 adet bloktan oluşan toplam 1220 Odalı Apart Otel Suit işletmeciliğinin yanı sıra dükkan, meydan, çarşı, sosyal tesis, otel sosyal alanı, havuz, köy kahvesi ve restoran gibi sosyal kullanım alanları planlanıyordu.

Maliyeti 3 milyar 60 milyon 870 bin lira olarak hesaplanan otel projesinin ÇED süreci 7 Kasım'da iptal edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan duyuruda, "Söz konusu proje ile ilgili proje sahibi firma olan Shelton İnş. Pazarlama A.Ş.'nin projede değişiklik planlandığı belirtilerek, projenin iptali talebinde bulunulmuştur. Bu kapsamda Shelton İnşaat Pazarlama A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Shelton Turizm Konaklama Tesisi (1220 Odalı Apart Otel)" projesinin ÇED süreci söz konusu talep doğrultusunda sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.