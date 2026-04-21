Muğla Gelişim Derneği\'nin hedefi \'Hipodrom Projesi\'ni hayata geçirmek

Muğla'da gönüllülük temelli çalışmalar yürüten Muğla Gelişim Platformu, dernekleşerek resmi açılışını gerçekleştirdi. Yoğun katılımla düzenlenen tanıtım toplantısında hipodrom projesi ve kent için yeni hedefler kamuoyuyla paylaşıldı.

Muğla'da 2015 yılından bu yana gönüllülük esasıyla faaliyet gösteren Muğla Gelişim Platformu, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak "Muğla Gelişim Derneği" olarak resmi açılışını gerçekleştirdi. MUTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve iş dünyası yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, TJK Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkan, AK Parti, CHP ve MHP il ve ilçe başkanları ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

Burak Nizamoğlu: "Siyaset üstü bir yapıyla Muğla için çalışıyoruz"

Dernek Başkanı Burak Nizamoğlu, 11 yıl önce bir arkadaş grubuyla başlayan yolculuğun bugün profesyonel bir yapıya dönüştüğünü belirtti. Farklı siyasi görüşlerin ve meslek gruplarının bir araya gelmesinin büyük bir zenginlik olduğunu vurgulayan Nizamoğlu, "En önemli hedefimiz, Muğla'nın ihtiyaçlarına cevap verecek olan hipodrom projesini hayata geçirmek ve eğitim alanında öğretmenlerimize destek olmaktır" dedi.

Gonca Köksal Aras: "Ortak akıl kentimizi güçlendirecek"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise platformun dernekleşme sürecini "önemli bir dönüşüm" olarak nitelendirdi. Köksal, "Muğla için ne yapabiliriz sorusu etrafında birleşen bu yapının, yerel yönetimlerle iş birliği içinde kentimize büyük değer katacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Tören, derneğin yönetim kurulu üyelerinin tanıtılması ve projelere dair görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Ahmet Aras, "Geleceğe kalıcı eserler bırakmalıyız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek hipodrom projesine tam destek verdi. Aras, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Saman alevi gibi uçup gitmeyen, kalıcı projelerle uğraşmak zorundayız. Hipodrom projesi, kadim tarihimizle bağımızı güçlendirecek ve gençlerimizi teknoloji bağımlılığı gibi tehditlerden uzaklaştıracak bir çalışma olacaktır. Belediyemizin tüm imkanlarıyla bu projenin arkasındayız" - MUĞLA