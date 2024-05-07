Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanlar Eğitim Semineri Düzenledi - Son Dakika
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Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanlar Eğitim Semineri Düzenledi

Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanlar Eğitim Semineri Düzenledi

Muğla İl Müftülüğü, gençlik çalışmalarını ve manevi danışmanlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla 'Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanlar Eğitim Semineri' düzenledi. Seminerde, gençlik ve manevi danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

07.05.2024 11:47
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Muğla İl Müftülüğü, gençlik çalışmalarını ve manevi danışmanlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla "Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanlar Eğitim Semineri" düzenledi. Seminer, Muğla İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Seminer, Kur'an tilaveti ile başladı ve açılış konuşmasını Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı yaptı. Çapçı, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlerle köprü kurulmasında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içinde gençlere yönelik yapılan çalışmaların değerini vurgulayan Çapçı, GSB Yurtları ve Gençlik Merkezleri'nde milli ve manevi eğitimlerin verildiğini belirtti.

Seminerde, Gençlik Hizmetlerinden Sorumlu İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral, İl Gençlik Koordinatörü Cüneyt Çakır, Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas ve diğer konuşmacılar kendi alanlarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Seminer, gençlik ve manevi danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak gençlerin daha sağlıklı bir gelecek için desteklenmesine yönelik çalışmalarda işbirliği ve dayanışma içinde olacaklarını ifade etti. Programın sonunda, katılımcılar arasında toplu fotoğraf çekimi yapılarak etkinlik sona erdi.

Eğitime, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı başta olmak üzere İl Müftü Yardımcıları Erkan Saral ve Sema Özbakış, Uluslararası Gençlik Merkezi Müdürü Dr. Oktay Tavas, eğitimciler, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanlar Eğitim Semineri Düzenledi - Son Dakika

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