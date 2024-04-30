Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yangın Söndürme Araçları Vizeden Geçirildi - Son Dakika
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yangın Söndürme Araçları Vizeden Geçirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'nde Yangın Söndürme Araçları Vizeden Geçirildi

Ege'de havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları riskli dönemi başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Türkiye'nin en hassas bölgelerinden biri olduğu için yangın söndürme araçlarını vizeden geçirdi. Aydın ve Muğla'daki istasyonlar, sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak ekiplerin araçlarını kontrol etti. Bakım süreleri dolan araçlar, vize için onaylandı ve Bölge Müdürlüğü'nde hazırlıklar tamamlandı.

30.04.2024 09:15
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Ege'de havaların ısınması ile birlikte orman yangınları ile ilgili riskli dönem de başladı. Türkiye'nin orman yangınları bakımından en hassas bölgelerinden biri olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangın söndürme araçları vizeden geçirildi.

Kış boyunca eğitim çalışmaları kapsamında tatbikatlar gerçekleştiren Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Aydın ve Muğla'daki çeşitli istasyonlar sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Hava sıcaklığı ve kuraklığın daha yoğun olmasının öngörüldüğü 2024 yangın sezonu öncesi hazırlıkları tamamlayan ekipler araçları da kontrolden geçirdi. Bakım süreleri dolan araçlar bakımları tamamlanarak vizeden geçirilirken Bölge Müdürlüğü nezdinde hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Muğla, Ege, Çevre, Güvenlik, Doğa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yangın Söndürme Araçları Vizeden Geçirildi - Son Dakika
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