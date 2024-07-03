Muğla Şahidi Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi kapsamında Polonya'da hareketlilik gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Şahidi Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi kapsamında Polonya'da hareketlilik gerçekleştirdi

Muğla Şahidi Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi kapsamında Polonya\'da hareketlilik gerçekleştirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Şahidi Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi kapsamında Polonya'da ilk hareketliliği gerçekleştirdi. 3 öğrenci ve 2 öğretmen, Polonya'da STEM ve robotik eğitimi aldı. Proje, STEM ve robotik eğitimi ile öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeyi, dezavantajlı çocukların motivasyonlarını artırmayı ve 21. yüzyıl becerilerini STEM yoluyla geliştirmeyi hedefliyor.

03.07.2024 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Şahidi Ortaokulu, "Transition from STEM to Robotics" isimli Erasmus+ KA210 projesindeki ilk hareketliliği, projenin koordinatör ülkesi olan Polonya'da gerçekleştirdi.

Şahidi Ortaokulu'ndan 3 öğrenci, Polonya'nın Bielsko-Biala şehrinde bulunan Szkola Podstawowa Sloneczna Kraina okulunda STEM ve robotik eğitimi aldı. Öğrencilere, Şahidi Ortaokulu'ndan 2 öğretmen refakat etti.

Şahidi Ortaokulu'nun yurt dışında ilimizi ve ülkemizi başarılı şekilde temsil ettikleri için gurur duyduğunu belirten Okul Müdürü Savaş İzmir, projenin detayları hakkında bilgi vererek, "Avrupa Birliği Erasmus+ KA210 'Transition from STEM to Robotics' projemiz 01/05/2024 tarihinde başlamış olup, Polonya, Malta, Portekiz ve Türkiye olmak üzere 4 ülkenin ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje süresi 1 yıldır ve Polonya koordinatör ülkedir. Projemizin hedefleri arasında STEM ve robotik eğitimi ile 3 okuldan toplam 36 öğrencinin dijital becerilerini geliştirmek, dezavantajlı çocukların motivasyonlarını, özgüvenlerini ve sosyal becerilerini arttırmak, 21. yüzyıl becerilerini ve problem çözme yeteneklerini STEM yoluyla geliştirmek bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizi kodlama ve robotik ile hesaplamalı ve algoritmik düşünme becerisine sahip, nitelikli ve eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu projeyle okulların dijital eğitim süreçlerine hazırlıklarını artırmak ve katılımcıların dil, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmek de hedeflerimiz arasında" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Menteşe, Polonya, Muğla, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Şahidi Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi kapsamında Polonya'da hareketlilik gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:07 Erdoğan, Putin ile görüştü Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD’nin hoşuna gitmeyecek Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
15:05 Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı Sinan Ateş davasında tansiyon yüksek! Duruşmada rahatsızlanan annesi hastaneye kaldırıldı
14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:45:19. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Şahidi Ortaokulu, Erasmus+ KA210 projesi kapsamında Polonya'da hareketlilik gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement