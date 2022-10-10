Muğla yerel: Bodrum genelinde 16 bin metre bariyer yapıldı

Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde daha güvenli yollar için başlattığı çalışmalar çerçevesinde koruyucu çelik bariyer (oto korkuluk) çalışmalarını bitirdi.

Bodrum Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz yıl başlatılan çalışmalarda, öncelikli olarak tehlikeli virajlar ve uçurum kenarları başta olmak üzere yol kenarlarında çalışmalar başlatılmıştı. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve tehlikelere kalkan olmak için yol kenarlarındaki iyileştirmeler yapılarak oto korkuluklar takıldı.

Geçen yıl başlatılan çalışmalarda ilk olarak Yalıçiftlik-Etrim yolu üzerinde 3 bin metrelik bariyerler yapılırken son dört ayda ise ilçe genelinde toplamda 16 bin metreye ulaşan bariyer yapım çalışmaları önemli yol ağlarında hız ve sürüş tutumu dikkate alınarak sürdürüldü.

Yaklaşık dört ay süren ve geçtiğimiz günlerde biten çalışmalarda otokorkuluk çakma makinası ile galvanizli dikmeler 2 metre aralıklarla 1 metre ankraj boyu sağlanacak şekilde zemine ankre edildi. Dikmeler galvanizli raylara monte edilirken rayların üzerine 12 metre aralıklarla reflektörler takıldı. Oto korkuluk montajı tamamlandıktan sonra üzerine Galvanizli motosiklet bariyerleri monte edildi. Otokorkuluk ve motokorkulukların başlangıç ve bitişlerine can güvenliğini sağlamak ve uçlarının keskin kalmasını önlemek amacıyla uç parçalar takılarak asfalt üzerinden 75 cm yükseklik sağlanacak şekilde montajı tamamlandı.

İhtiyaç tespiti yapıldığında ilçe genelinde yolcuların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar planlanacak. - MUĞLA